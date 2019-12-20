"Не хотите по-хорошему..." Зеленский обратился к тем, кто стоит за провалом голосования по казино

Политика
У Зеленского знают, кто организовал провал голосования законопроекта. "Не хотите играть по прозрачным правилам? Что же, давайте по-другому", – говорит президент