"Не хотите по-хорошему..." Зеленский обратился к тем, кто стоит за провалом голосования по казино

У Зеленского знают, кто организовал провал голосования законопроекта. "Не хотите играть по прозрачным правилам? Что же, давайте по-другому", – говорит президент

Президент Владимир Зеленский знает, кто стоит за провалом голосования по законопроекту о легализации игорного бизнеса.

Об этом он заявил у себя в Facebook.

В то же время, президент не стал в этом же посте раскрывать чьих-либо имен.

"Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня срочно закрываем все игровые залы", – заявил он.

Закончил свой пост глава Украины словом "Думай...те", обыгрывая одно из своих предвыборных выступлений.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уже дал поручение Нацполиции закрыть все игорные заведения в Украине до 16 часов 20 декабря 2019.

Как ранее сообщал Фокус:

29 сентября одобрил законопроект, который предусматривает легализацию игорного бизнеса.

В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса принесет бюджету страны дополнительные 2-2,5 млрд грн (около 82,9-103,7 млн долларов).