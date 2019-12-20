"Не хотите по-хорошему..." Зеленский обратился к тем, кто стоит за провалом голосования по казино
2019-12-20 16:07:34
У Зеленского знают, кто организовал провал голосования законопроекта. "Не хотите играть по прозрачным правилам? Что же, давайте по-другому", – говорит президент
Президент Владимир Зеленский знает, кто стоит за провалом голосования по законопроекту о легализации игорного бизнеса.
Об этом он заявил у себя в Facebook.
В то же время, президент не стал в этом же посте раскрывать чьих-либо имен.
"Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня срочно закрываем все игровые залы", – заявил он.
Закончил свой пост глава Украины словом "Думай...те", обыгрывая одно из своих предвыборных выступлений.
Министр внутренних дел Арсен Аваков уже дал поручение Нацполиции закрыть все игорные заведения в Украине до 16 часов 20 декабря 2019.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 сентября одобрил законопроект, который предусматривает легализацию игорного бизнеса.
- В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса принесет бюджету страны дополнительные 2-2,5 млрд грн (около 82,9-103,7 млн долларов).
- 19 декабря Верховная Рада отклонила законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.