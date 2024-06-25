Не выдержало сердце: мужчина сорвал джекпот в $4 млн и сразу же умер от стресса (видео)

После крупной победы у мужчины случился сердечный приступ. Кадры, запечатлевшие несчастный случай, быстро распространились по социальным сетям.

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В Сингапуре в казино в отеле Marina Bay Sands мужчина умер вскоре после того, как выиграл 4 миллиона долларов. Об этом пишет Lokmat Times.

По сообщениям, у неназванного человека произошла внезапная остановка сердца, которая и стала причиной смерти.

Инцидент произошел в знаменитом местном казино, в котором счастливый победитель сорвал джекпот в размере 4 миллионов долларов. Во время празднования с другими посетителями заведения мужчина упал в обморок. Сотрудники казино и вызванные на место происшествия спасатели немедленно приступили к попыткам привести его в чувство, но, к сожалению, спасти его не удалось. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная сильным волнением.

Кадры, запечатлевшие этот момент, появились на сайте X (бывший Twitter) и быстро распространились по социальным сетям.

Казино в отеле Marina Bay Sands с четырьмя уровнями игровых площадок и более чем 2300 игровыми автоматами, предлагает широкий выбор новейших и популярных электронных азартных игр со всего мира. В роскошном игровом заведении площадью 15 000 квадратных метров представлено 250 игр на выбор, 500 игровых слотов, 1600 игровых автоматов, которые местные жители прозвали "машинами с джекпотом" и более 30 частных игровых залов.

Издание отмечает, что инцидент произошел на фоне повышенного беспокойства по поводу потенциальных рисков, связанных с индустрией азартных игр в Сингапуре.

Ранее Фокус сообщал, что пророку из-за "формулы выигрыша от Бога" запретили посещать казино. Эммануэль Мутумва использовал выигранные деньги для оплаты школьных занятий некоторых членов своей церкви и обеспечения начального капитала для бизнеса.

Также стало известно, что женщина отдохнула в лучшем отеле и ушла, ничего не заплатив. Портье отеля Пол Дженкинс рассказал, что банковская карта клиентки была отклонена, когда он пытался снять деньги.