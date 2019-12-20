Показательные выступления. С чем связаны обыски у Порошенко и офисе "Европейской солидарности"

Утром 20 января в спортклуб, который принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшему народному депутату Игорю Кононенко, нагрянули люди в форме и с автоматами.

Как вскоре оказалось, это представители Государственного бюро расследований (ГБР) проводят следственные действия в рамках досудебного расследования по двум уголовным производствам. Первое касается сделки купли-продажи завода «Кузница на Рыбацком», второе – возможного исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, так называемой ситуативной комнаты Администрации президента.

Спикер ГБР Анжелика Иванова сообщила журналистам, подобные обыски 20 декабря проходят по нескольким адресам.

Еще одним таким адресом оказалось здание, в котором расположен офис «Европейской Солидарности» на улице Лаврской,16.

Стоить напомнить, что обыски в офисах предприятий, которые ассоциируются с именем Порошенко, проводятся не впервые. В июле 2019-го Национальное антикоррупционное бюро проводило их в помещениях автомобильной компании «Богдан Моторс», а также спортивном клубе «5 элемент». Тогда следственные действия проходили в рамках расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ в 2015-2018 годах.

В «ЕС» следственные действия называют политическим давлением. По мнению соратников Петра Порошенко, причина в том, то фракция «Европейская Солидарность» потребовала создать в парламенте временную следственную комиссию относительно незаконной деятельности директора ГБР и чиновников, которые влияют на его решения. «Это попытка власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны», - говорят в партии.

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И обращают внимание, что обыски проводятся не только в Киеве, но и Одессе – в офисе телеканала «Думская ТВ», который связывают с нардепом от партии Алексеем Гончаренко.

Политологи же сходятся во мнении, что такие действия правоохранителей накануне нового года – ни что иное, как показательные выступления действующей власти, мол, обещания наказать предыдущего президента выполняем.

«Для вхождения в новый год необходимо закрытие неких гештальтов. Среди них – наказание представителей бывшей «антинародной власти», быстрый мир и качественные изменения, - говорит Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества. - С качественными изменениями социально-экономического характера не складывается, наоборот, мы видим, что правительство не справилось с наполнением бюджета и прекратило финансирование программ регионального развития. До мира на Донбассе еще далеко – после встречи в Париже мы получили гибридную ситуацию: не победа и не поражение. Поэтому взялись за наказание представителей предыдущей власти. Но и это имитация истории успеха».

Политический эксперт Алексей Голобуцкий называет обыски «показухой» и «медиашумом». «Надо же показать, что правоохранительные органы что-то делают, что они эффективны, чтобы под новый год показать избирателю такое шоу», - уверен он.

Хотя нельзя исключать, что обыски в офисах компаний, ассоциирующихся с Порошенко – это лишь первые шаги к наказанию пятого президента. Другой вопрос – насколько сильным будет давление на него, и к чему оно приведет в обозримом будущем. Не надо забывать, что в декабре ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены экс-президентом Украины во время подписания Минских соглашений.

«Все зависит от политической воли действующей власти, - говорит Кулик. – Но пока я не вижу обусловленных политических раскладов довести дело до задержания. Ныне Порошенко – не угроза для Зеленского и его команды. Порошенко не удалось получить максимум дивидендов по результатам встречи в Париже. Акции «Нет капитуляции» были безрезультатными. А вот кто набирает баллы, так это Юлия Тимошенко, которая удачно взялась за земельную тему».