Найдено очередное доказательство присутствия вооруженных сил РФ на Донбассе, – ГПУ

Генпрокуратура Украины зафиксировала очередной факт российского военного присутствия на временно оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что после обстрела со стороны луганских боевиков, прокуроры при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли отстрелянный боеприпас.

"Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 года выпуска, производства РФ. В Вооруженных силах Украины изделие РШГ-1 "Таволга" на вооружении не состоял и не состоит", – заявляют в ГПУ.

В ГПУ добавили, что это доказательство будут использовать в делах против Российской Федерации в международных и национальных судах.

Как ранее сообщал Фокус:

В штабе ООС считают, что РФ систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.