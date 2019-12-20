В США отреагировали на назначение Ельченко послом Украины

Посольство США в Украине отреагировало на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США. Данное сообщение посольство опубликовало в пятницу, 20 декабря в Twitter.

Американские дипломаты поприветствовали назначение Ельченко, которое президент Украины Владимир Зеленский согласовал 18 декабря.

"Поздравляем Владимира Ельченко с тем, что президент Зеленский назначил его на должность посла Украины в США", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Зеленский уже встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко. Об этом сообщается на сайте президента.

"В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений. Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Зеленский назначил Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки своим указом от 18 декабря.