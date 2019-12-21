Россия создала агентурную сеть в рамках ООН, – Ельченко

Новоназначенный посол Украины в США, бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью Укринформу заявил, что половина россиян, работающи в ООН являются скрытыми или открытыми агентами ФСБ России.

По его словам, "российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте — на постпредство РФ".

"Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", – сказал Ельченко.

Посол заявил, что Россия скрыто влияет на работу Организации Объединенных Наций с помощью 200-300 россиян, которые работают в секретариате ООН.

Время от времени, сказал Ельченко, "мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили отъехать домой, то есть иногда их отлавливают".

Огромное влияние России в ООН происходит, прежде всего, из-за того, что она является постоянным член Совета Безопасности, отметил он.

"Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится", – добавил Ельченко.

Что же касается 20-23 стран, "которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций", то большинство из них "на 100 процентов зависят от нее", пояснил он.

"Или от поставок оружия, или от списания каких-то долгов, или российских вливаний, без которых экономика не будет работать", – сказал посол.

К числу таких стран, по словам Ельченко, принадлежат Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан – в Африке. Мьянма, Камбоджа – в Азии.

Как ранее сообщал Фокус:

Зеленский назначил Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки своим указом от 18 декабря.

Предыдущим послом Украины в США был Валерий Чалый. Он, как и 10 других послов Украины, лишился должности 19 июля. Таким образом, должность посла в Америке была вакантной целых пять месяцев.