"Любой проезд только через КПВВ". У Зеленского назвали противоправным запуск поездов из РФ в Крым

Представительство президента Украины в оккупированном Крыму заявляет, что запуск ж/д сообщения между РФ и оккупированным Крымом по Керченскому мосту является противоправным.

Об этом сообщает пресс-служба представительства.

"Любой въезд/выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе", – сказано в сообщении.

Кроме того, осудили и приезд президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым.

"Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную территорию Украины – в Автономную Республику Крым и Севастополь. Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права", – говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее российское Министерство транспорта решило перекрыть движение по Керченскому проливу с 21 по 24 декабря 2019 года в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.

Также в РФ заявляли, что в Крым будут курсировать 11 пар пассажирских поездов.