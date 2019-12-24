Уволенный Мальский назвал 16 достижений на должности главы Львовской ОГА
Сегодня президент Владимир Зеленский уволил главу ЛОГА Маркияна Мальского. Сам Мальский прощается с коллегами и возвращается в адвокаты.
Об этом бывший глава Львовской облгосадминистрации пишет у себя в Facebook.
"С командой профессионалов в Киеве и Львове, с которыми мы успели сработаться, жаль расставаться, но душа моя лежит к другому", – такими словами Мальский начал подводить итоги своей работы.
По словам экс-главы ЛОГА, ему пришлось разбираться со сложными испытаниями, среди которых обвал дома в Дрогобыче, ситуация с углем в Сосновке и провал с подачей тепла жителям Нового Роздола и Новояворовска.
"Большинство из этих проблем удалось урегулировать, а те, которые в процессе, уже доводятся до конца", – пишет Мальский.
В целом же, бывший глава облгосадминистрации насчитал 16 своих достижений.
В перечень вошла борьба с нелегальной вырубкой лесов и работа над программой по уменьшению сжигания травы. Львиная доля достижений Мальского – кадровые решения и налаживание отношений (например, с горсоветом).
Еще одним достижением экс-глава ЛОГА указал борьбу с коррупцией в госадминистрации: создан электронный ящик для анонимных сообщений о фактах правонарушений.
"Взят увернный и решительный темп реформ, учитывая все трудности на пути к "перелому системы", – подытожил Мальский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня президент Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской облгосадминистраций.
- Свое решение глава Украины аргументировал отсутствием результатов их полугодичной работы.