Уволенный Мальский назвал 16 достижений на должности главы Львовской ОГА

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил главу ЛОГА Маркияна Мальского. Сам Мальский прощается с коллегами и возвращается в адвокаты.

Об этом бывший глава Львовской облгосадминистрации пишет у себя в Facebook.

"С командой профессионалов в Киеве и Львове, с которыми мы успели сработаться, жаль расставаться, но душа моя лежит к другому", – такими словами Мальский начал подводить итоги своей работы.

По словам экс-главы ЛОГА, ему пришлось разбираться со сложными испытаниями, среди которых обвал дома в Дрогобыче, ситуация с углем в Сосновке и провал с подачей тепла жителям Нового Роздола и Новояворовска.

"Большинство из этих проблем удалось урегулировать, а те, которые в процессе, уже доводятся до конца", – пишет Мальский.

В целом же, бывший глава облгосадминистрации насчитал 16 своих достижений.

В перечень вошла борьба с нелегальной вырубкой лесов и работа над программой по уменьшению сжигания травы. Львиная доля достижений Мальского – кадровые решения и налаживание отношений (например, с горсоветом).

Еще одним достижением экс-глава ЛОГА указал борьбу с коррупцией в госадминистрации: создан электронный ящик для анонимных сообщений о фактах правонарушений.

"Взят увернный и решительный темп реформ, учитывая все трудности на пути к "перелому системы", – подытожил Мальский.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня президент Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской облгосадминистраций.