Не показали результата. Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА

За полгода президент так и не увидел результатов работы председателей облгосадминистраций

Президент Владимир Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской областных госадминистраций.

Об этом глава Украины заявил на заседании Совета развития общин и территорий, сообщает пресс-служба президента.

По словам президента, его решение не связано с тем, что Игорь Бондаренко (Закарпатская ОГА) и Маркиян Мальский (Львовская ОГА) могут быть "нечистыми на руку".

"Это не потому, что они люди неопытные либо нечистые на руку, как говорится, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата... Поэтому хочу поблагодарить их за работу", – заявил Зеленский.

Также он отметил, что искать новых глав ОГА не так и просто – у многих чиновников на местном уровне сложная ситуация с зарплатой.

Ранее этот вопрос поднимал и министр экономики Тимофей Милованов: чиновники высокого уровня также недовольны своей заработной платой. По его мнению, министры должны зарабатывать минимум $5 тыс.

Мальский и Бондаренко возглавили свои ОГА с 5 июля 2019 года. Таким образом, в должности они полгода.

Как ранее сообщал Фокус:

25 октября Зеленский уволил главу Луганской ОГА Виталия Комарницкого из-за его "медлительности".