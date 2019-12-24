Глава Закарпатской ОГА прокомментировал решение Зеленского по своему увольнению

Уволенный сегодня глава Закарпатской облгосадминистрации Игорь Бондаренко говорит, что к его работе не было никаких замечаний.

Об этом он рассказал в комментарии НВ.

"Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям", – уверяет он.

По словам Бондаренко, его команде удавалось бороться в т.ч. и с контрабандой, но подтвердить каким-либо образом свои слова он не смог.

Все же, экс-глава ЗОГА заявил, что он "командный человек" и больше не желает комментировать решение президента.

Бондаренко возглавил Закарпатскую ОГА 5 июля 2019 года. Таким образом, в должности он пробыл полгода.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня президент Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской облгосадминистраций. Свое решение глава Украины аргументировал отсутствием результатов их полугодичной работы.