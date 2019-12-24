Глава Закарпатской ОГА прокомментировал решение Зеленского по своему увольнению
Уволенный сегодня глава Закарпатской облгосадминистрации Игорь Бондаренко говорит, что к его работе не было никаких замечаний.
Об этом он рассказал в комментарии НВ.
"Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям", – уверяет он.
По словам Бондаренко, его команде удавалось бороться в т.ч. и с контрабандой, но подтвердить каким-либо образом свои слова он не смог.
Все же, экс-глава ЗОГА заявил, что он "командный человек" и больше не желает комментировать решение президента.
Бондаренко возглавил Закарпатскую ОГА 5 июля 2019 года. Таким образом, в должности он пробыл полгода.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня президент Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской облгосадминистраций. Свое решение глава Украины аргументировал отсутствием результатов их полугодичной работы.
- Уволенный глава Львовской ОГА Маркиян Мальский решил высказался по этому поводу. Он перечислил свои достижения, попрощался с коллегами и заявил, что возвращается в адвокаты.