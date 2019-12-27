От "дела Свинарчуков" до секс-переписки Яременко. Пять политических скандалов 2019 года

2019-й – год случайных откровений и намеренных "сливов". Политики старой формации становились объектами журналистских расследований, а на крючок пранкеров попадались новые, пришедшие к власти после избрания президента Владимира Зеленского. В результате кто-то лишился должностей, а кто-то репутации.

Незабытое дело Свинарчука

Во время президентской кампании разгорелся коррупционный скандал в "Укроборонпроме". В конце февраля журналисты проекта Bihus.Info выпустили материал о возможных махинациях в государственном концерне, объединяющем предприятия различных отраслей оборонной промышленности Украины. По данным журналистов, сын первого на то время заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с бизнес-партнерами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой занимались контрабандой – с помощью фирм-прокладок поставляли оборонным предприятиям Украины российские комплектующие, в частности, для самолетов АН-26, и детали из украинских воинских частей по завышенным в несколько раз ценам. В схеме также фигурировал завод "Кузница на Рыбальском", принадлежавший на тот момент Петру Порошенко.

В народе история получила название "дело Свинарчуков". И все потому, что во время досрочных президентских выборов в 2014 году Олег Гладковский носил иную фамилию – Свинарчук и возглавлял штаб Порошенко в Черкасской области.

После появления журналистских материалов сам Петр Порошенко не сразу отреагировал на скандал. Олега Гладковского, который, вероятно, знал о происходящем, уволил не сразу, а только спустя неделю. Но до этого времени удар по имиджу Порошенко как кандидата в президенты уже был нанесен – он потерял несколько процентов голосов избирателей.

Ныне экс-замсекретаря СНБО подозревают в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Расследование продолжается.

Украинагейт в Америке

Именно так в американской прессе назвали скандал, в который попала Украина в связи с прошлыми и предстоящими президентскими выборами в США.

В июле американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре попросил Владимира Зеленского продолжить расследование по украинской компании Burisma. В этом деле фигурирует сын Джо Байдена, демократа и главного соперника Трампа на предстоящих выборах, Хантер Байден. Последний был членом совета директоров компании.

Об этом разговоре стало известно спустя два месяца – в сентябре 2019 года, когда в США разгорелся политический скандал. Трампа обвинили в злоупотреблении своим положением с целью получения компрометирующих материалов против основного потенциального оппонента. Мол, он приказал заморозить уже согласованную финансовую и военную помощь Украине с целью давления.

18 декабря палата представителей Конгресса США поддержала отстранение президента Дональда Трампа от должности. Ныне слово за Сенатом, где за импичмент должно быть подано две трети голосов. Но вряд ли они найдутся, ведь там большинство составляют республиканцы, которые не поддержат решение. И, скорее всего, Трамп останется на посту до конца срока.

Для Украины скандал стал серьезным репутационным ударом. Во-первых, Зеленский признал, что влияет на правоохранительные органы в стране, несмотря на заявленные реформы. Во-вторых, пытался подыграть Трампу, который настаивал, что лидеры Франции и Германии не достаточно помогают Украине. В том числе, финансово.

Но самое главное – отношения США и Украины заметно охладели. В первую очередь от нас отвернулись дипломаты, которые поддерживали Украину.

"Украина навсегда останется в истории США как участница этого процесса", - говорит эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса. Он поясняет последствия: "Из-за процедуры импичмента повысилась токсичность Украины. В связи с этим ушли в отставку или дискредитированы достаточное количество чиновников Белого дома или Госдепа, занимавшихся Украиной. Среди них Мари Йованович, Курт Волкер, Уильям Тейлор".

Джокер: не как в кино

Джокер – один из первых и наиболее обсуждаемых анонимных телеграмм-каналов в Украине. 78 тысяч подписчиков и десятки сенсационных новостей. Сначала пранкер от имени одних чиновников и депутатов общается с другими, а после публикует скриншоты этих переписок.

Например, в одном из эпизодов фигурирует уже бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина. От чьего имени говорил с ней Джокер – не ясно. Но он обещал чиновнице, что заступится за нее перед "Вовой". Этому разговору предшествовал слив, что одна из заместителей министра получила свою должность "через постель". Джокер же посоветовал "пострадавшей" как можно быстрее опубликовать в соцсетях фото счастливой семейной жизни и опровергнуть слухи. Что та и сделала. После чиновница рассказала Джокеру о якобы коррупционных действиях министра инфраструктуры Владислава Криклия. Удивительно, что Клитина поверила неизвестному собеседнику, хотя и знала о подобных розыгрышах коллег.

А до того Джокер общался с нардепом Николаем Тищенко – от имени генпрокурора Руслана Рябошапки спрашивал о ситуации внутри фракции, о его противостоянии с Александром Ткаченко, а также про деньги в конвертах для депутатов президентской фракции. Всего Джокер предоставил около пятидесяти скриншотов переписки с Тищенко.

Другими жертвами пранкера стали депутат Михаил Радуцкий, экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, мэр Чернигова Владислав Атрошенко и нардеп Богдан Яременко.

Ныне эксперты обращают внимание, что подобные в своем большинстве атаки были направлены в сторону представителей политической силы президента Владимира Зеленского. "Слуги народа" неопытны и хотят власти, вот и попались легко на крючок. Сложно представить, чтобы, например, Юлия Тимошенко вступала в подобные беседы.

Сексуально озабоченный Яременко

Народный депутат фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко неожиданно "вляпался" в секс-скандал – в конце октября журналисты уличили его в том, что прямо во время заседания ВР он заказывал себе проститутку.

Сначала Яременко пытался отшутиться, мол, специально пошел на провокацию и сфабриковал чат-переписку, чтобы проучить фотографов, которые подглядывают за парламентариями. Однако вскоре удалил этот пост в социальных сетях, публично извинился перед женой, коллегами и даже президентом, а после стал угрожать исками журналистам, мол, те вмешиваются в личную жизнь. После журналисты опубликовали дополнительную порцию компромата. Оказалось, народный избранник вел подобную переписку еще в сентябре.

"Слуги народа" сначала обещали наказать депутата. Не лишать мандата, а лишь подвинуть с должности главы комитета. Но попытка оказалось неудачной – в зале нардепы не смогли утвердить кандидатуру нового председателя, поэтому Яременко пока остался при должности.

Дело – труба

В конце сентября в кабинете главы Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружили аппаратуру для прослушивания. В бюро допустили, что утечка служебной информации может навредить расследованию ряда уголовных дел.

Спустя два с половиной месяца на новосозданном телеграмм-канале "Трубу прорвало" появились любопытные аудиозаписи. Разговоры, записанные якобы в кабинете Трубы, свидетельствуют о том, что большинство резонансных дел контролируются Офисом президента, а именно его главой Андреем Богданом.

На пленках слышны разговоры о закрытии уголовного дела, мешающего олигарху Игорю Коломойскому, обсуждают дело директора НАБУ Артема Сытника и интервью судьи-взяточника Николая Чауса. Особое внимание уделяется делу экс-президента Порошенко, которое называют "приоритетным". Из записей следует, что команду вручать подозрение Порошенко отдал лично Зеленский.

Разумеется, сам Труба все эти записи назвал фейком и провокацией. В то же время генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что сначала нужно понять, насколько эти записи аутентичны.

Но как бы там ни было, скандал стал очередным поводом задуматься о независимости институтов и степени защищенности. А еще доверия общества к ГБР.