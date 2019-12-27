Израиль призывает Украину исключить "нацистских пособников" из "списка героев"

Посольство Израиля в Украине обратилось в Верховную Раду с призывом исключить из списка героев страны имена десяти человек, которые были замешаны в антиеврейских погромах и поддерживали нацистский режим. Их дни рождения в Украине будет отмечать в 2020 году официальными торжественными церемониями, пишет Timesofisrael.

В частности, посол Израиля в Украине Йоэль Леон представил запрос в специальный парламентский комитет.

"Я рад, что мне была предоставлена возможность представить нашу позицию повторно. Спорные украинские исторические личности. У нас была открытая и искренняя дискуссия", – написал Леон в Twitter.

Стоит отметить, что еще в начале декабря посольство Израиля в Украине на своей странице в Facebook заявляло, что чествование тех, кто сотрудничал с нацистским режимом, является пренебрежением к памяти 6 миллионов евреев, уничтоженных нацистским режимом. В посольстве также потребовали пересмотреть включение этих неоднозначных личностей в список людей, которых будут официально чествовать в Украине в 2020 году.

В "списке десяти" упоминаются Андрей Мельник, ученый Владимир Кубийович, являвшийся одним из основателей отряда СС "Галичина", писатель Улас Самчук, Василий Левкович, Василий Сидор, Кирилл Осьмак, Александр Вышинский, Василий Галас, Ярослав Старух и Максим Зализняк.

Как ранее сообщал Фокус:

Летом послы Польши и Израиля в Украине выразили протест по поводу открытия в Ивано-Франковске памятника Роману Шухевичу – главнокомандующему УПА.