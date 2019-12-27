Издание "TheБабель" закрывается: инвестор решил не финансировать проект

Онлайн-издание "theБабель" с начала года прекращает свою работу из-за отказа инвестор финансировать проект.

Об этом у себя в Facebook сообщила шеф-редактор издания Екатерина Коберник.

"Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили запуск. Сразу отвечу на вопрос "почему?" – финансирование проекта прекратили. Почему – не знаю", – пишет Коберник.

Будет ли на домене "Бабеля" в будущем выходить контент от новой команды – пока не известно, но Коберник и главред Глеб Гусев точно покидают медиа.

Сам Гусев в Facebook уточнил, что "theБабель" проработает еще до января.

"У издания есть некоторая инерция, мы запланировали и уже сделали несколько материалов, которые будут выходить в первых числах января", – пишет он.

Коберник ранее рассказывала, что у издания есть несколько акционеров: у бизнесмена Игоря Коломойский, бывшего гендиректора "1+1" Александра Ткаченко, самой Коберник и Гусева по 25% акций.

"Участие Коломойского в проекте ограничено. Мы более 3 лет назад заключили с ним редакционное соглашение по ТСН.ua и за то время инвестор ни разу не пытался влиять на редакционную политику сайта. С новым сайтом такие же условия", – уверяла она.

"К "1+1" проект отношения не имеет", – подчеркивала Коберник.

К слову, совсем недавно Коломойский возглавил набсовет телеканала "1+1". Новым главой правления "1+1 медиа" и генеральным директором назначен Ярослав Пахольчук.

Как ранее сообщал Фокус:

1 августа СМИ сообщили, что глава ОП Андрей Богдан написал заявление об увольнении. ИА "Интерфакс-Украина", которое первым сообщило это этом, аннулировало свою новость о заявлении Богдана.

На этом фоне в инфопространстве разгорелся большой скандал. TheБабель тоже писал об "отставке" Богдана, но потом решил назвать имя того, кто предоставил им эту информацию – им оказался замглавы ОП Кирилл Тимошенко.