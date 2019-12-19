Набсовет телеканала "1+1" возглавит Игорь Коломойский

Нардеп Александр Ткаченко остается почетным президентом "1+1 медиа"

Наблюдательный совет украинского телеканала "1+1" возглавит главный акционер группы "1+1 медиа" и олигарх Игорь Коломойский.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Сегодня, 19 декабря 2019 года, "1+1 медиа" сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой. … Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит Наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1 +1", – говорится в сообщении.

Кроме того, новым главой правления "1+1 медиа" и генеральным директором назначена Ярослава Пахольчук.

В свою очередь, нардеп Александр Ткаченко (фракция Слуга народа") остается почетным президентом "1+1 медиа".

Как ранее сообщал Фокус:

В августе генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко уволился с занимаемой должности в связи с избранием народным депутатом, но остался почетным президентом компании.