Стало известно, где отметит Новый год Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области.

Об этом он заявил журналистам во время визита на Прикарпатье в субботу, 28 декабря, сообщает УНН.

Отмечается, что на вопрос, действительно ли он намерен праздновать Новый год в Ивано-Франковской области, Зеленский ответил: "да".

"Не скажу! (смеется, - ред.). Буду, буду Новый год встречать здесь. Но надо еще вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать - здесь. Хочу", - рассказал Зеленский.

Ранее издание Страна.ua писало, что Зеленский будет отмечать Новый год в государственной резиденции Синегора в Ивано-Франковской области

По данным СМИ, Зеленский будет праздновать не только с семьей, но также с руководством своего Офиса: главой ОП Андреем Богданом, который прибудет в резиденцию вместе со своей девушкой, и его заместителями. При этом издание отмечает, что присутствие на праздничных мероприятиях в Синегоре премьер-министра Украины Алексея Гончарука остается под вопросом.

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