Зеленский подал в Раду новый проект закона по децентрализации, – Вениславский

Президент Владимир Зеленский внес в Раду новый проект закона о децентрализации власти.

Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, пишет Интерфакс-Украина.

Законопроект предполагается внесение изменений в Конституцию Украины.

По словам Вениславского, новый проект – усовершенствованный и учитывает наиболее важные предложения со стороны местного самоуправления и общественности.

"Децентрализация – неотвратима, мы сделаем эту реформу настоящей, громады – способными, народовластие – действенным", - заявил представитель президента в КСУ.

Зеленский 13 декабря уже подавал в Раду проект закона №2598 о децентрализации. Еще вчера он рассматривался в профильном комитете, а уже сегодня – "предоставлен на замену".

Инициативу президента Украины прокомментировали и МИД РФ. "Речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства. Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра", – удивлялись россияне.

Как ранее сообщал Фокус:

В Офисе президента уже сообщали, что в ходе реформы децентрализации будет введена трехуровневая система административно-территориального устройства, а на смену районам придет округ, который будет состоять из общин.