Кравцов уходит с поста главы УЗ – нашел новую работу в публичном госсекторе
Евгений Кравцов уходит с должности главы "Укрзализныци" и переходит в публичный государственный сектор.
Об этом говорится в его обращении, размещенном на сайте УЗ.
"Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения к набсовету, я уверен, железнодорожная семья останется близкой для меня", – заявил Кравцов.
По словам главы УЗ, он увольняется в связи с переходом на новую работу в публичном госсекторе.
"За последние три года трансформация УЗ стала одной из самых масштабных среди госкомпаний. Поэтому логично, что дальше будет переход на новый уровень", – пишет он.
Больше подробностей Кравцов обещает после принятых формальных решений.
Как ранее сообщал Фокус:
- В случае выхода "Укрзализныци" на IPO и продажи 20-30% акций компания может получить около 2-4 млрд долларов. Об этом заявил Кравцов.
- Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года не исключает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями.