Кравцов уходит с поста главы УЗ – нашел новую работу в публичном госсекторе

"Будет переход на новый уровень", – говорит Кравцов

Евгений Кравцов уходит с должности главы "Укрзализныци" и переходит в публичный государственный сектор.

Об этом говорится в его обращении, размещенном на сайте УЗ.

"Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения к набсовету, я уверен, железнодорожная семья останется близкой для меня", – заявил Кравцов.

По словам главы УЗ, он увольняется в связи с переходом на новую работу в публичном госсекторе.

"За последние три года трансформация УЗ стала одной из самых масштабных среди госкомпаний. Поэтому логично, что дальше будет переход на новый уровень", – пишет он.

Больше подробностей Кравцов обещает после принятых формальных решений.

Как ранее сообщал Фокус:

В случае выхода "Укрзализныци" на IPO и продажи 20-30% акций компания может получить около 2-4 млрд долларов. Об этом заявил Кравцов.