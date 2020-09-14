"Укрзализныця" вместо ремонта дизель-поезда тайно купила два лимузина "Ауди"

По словам одного из членов набсовета госкомпании, ​​​​​покупку оформили вообще без тендера.

За деньги, заложенные госкомпанией "Укрзализныця" на ремонт дизель-поезда, ее бывшее руководство незаконно приобрело два лимузина Audi А8 Long, стоимостью около 4,5 миллиона гривен каждый.

Об этом у себя на канале в Telegram сообщил член набсовета "Укрзализныци", бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

"Закупка произошла при прошлом руководителе УЗ Кравцове и тщательно скрывалась – покупку оформили без тендера, а купили через страховую фирму, учредителем которой значится филиал "Одесская железная дорога". После этого машины перебросили на баланс Одесской дороги, но боялись эксплуатировать из-за начавшегося резонанса", – написал Лещенко.

Фото: Telegram / Pavlovsky News

Речь идет о Евгении Кравцове, который пробыл на посту председателя правления компании чуть более года: с 10 января 2019-го по 29 января 2020-го. Кравцов занял главную должность в "УЗ" еще при президентстве Петра Порошенко, а ушел из компании уже при Владимире Зеленском.

"В итоге, машины стояли в гараже, припадали пылью, на одной из них испортился аккумулятор. Ходят слухи, что машины предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти", – уточнил Лещенко.

Фото: Telegram / Pavlovsky News

Часть "каденции" Кравцова приходится уже на работу в госкомпании и самого Сергея Лещенко, который был назначен в наблюдательный совет "Укрзализныци" 18-го декабря 2019 года. О какой именно "прошлой власти" идет речь – Лещенко не уточнил.

В публикации также сообщается, что все материалы уже переданы в НАБУ.

Напомним, недавно Сергей Лещенко отреагировал на ситуацию с попыткой изнасилования и зверским избиением Анастасии Луговой в одном из рейсов УЗ, написав, что он "не остается в стороне" от инцидента, добавив, что он не один состоит в набсовете, при том что спрашивают за этот инцидент часто именно с него.