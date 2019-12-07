Экс-нардепа Лещенко ввели в набсовет Укрзализныци, – Дубинский
2019-12-07 18:59:47
По мнению Дубинского, такая кадровая перестановка стала результатом тесных отношений Лещенко с нынешним руководителем "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичусом
Экс-народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко ввели в наблюдательный совет "Укрзализныци".
Об этом написал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
По мнению Дубинского, такая кадровая перестановка стала результатом тесных отношений Лещенко с нынешним руководителем "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичусом.
"Сегодня (6 декабря, – ред) поменяли членов наблюдательно совета УЗ Даниэля Билака и Константина Марьевича на одиозного журналиста Сергея Лещенко, который к УЗ не имеет никакого отношения, и человека министра Криклия – некого Журавлева", – написал Дубинский.
Напомним, ранее глава Кабмина Алексей Гончарук сообщил, что правление "Укрзализныци" будет уволено из-за "дикой коррупции", а глава правления "УЗ" Евгений Кравцов попросил набсовет рассмотреть вопрос об его увольнении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабмин вернул "Укрзализныцю" в подчинение Миниинфраструктуры.
- Сейчас министерство инфраструктуры готовит большую реформу железнодорожного транспорта, с целью разделения Укразализныци на трех независимых операторов по управлению инфраструктурой, грузовыми и пассажирскими перевозками.