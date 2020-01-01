Не справились с задачами: в ГБР подвели итоги работы за 2019 год

Государственное бюро расследований не справилось с актуальными целями и вызовами.

Об этом говорится в заявлении Госбюро по итогам деятельности в 2019 году.

Отмечается, что в работе ГБР были выявлены значительные нарушения как в организации работы подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении.

В ГБР призывают граждан направлять в ведомство предложения по преодолению кризиса, оптимизации и улучшению работы следственных и оперативных подразделений.

"Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др", – говорится в сообщении.

В ГБР также обращают внимание на то, что в письмах должны быть четко изложены факты и обстоятельства возможного правонарушения.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования. Согласно законопроекту, изменяется правовой статус ГБР – бюро становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задания по предотвращению, выявлению, прекращению, раскрытию и расследованию преступлений, которые относятся к его компетенции. Согласно поправке №320, полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно.

В Transparency International уже заявили, что измения в Конституцию о НАБУ и ГБР могут привести к неоправданной концентрации власти в руках президента.