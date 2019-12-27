Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР
2019-12-27 11:26:00
Ирина Венедиктова назначена временной главой ГБР
Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.
Об этом говорится в указе президента №960/2019.
Указом №961/2019 Зеленский назначил Ирину Венедиктову временной главой Госбюро расследований.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования. Согласно законопроекту, изменяется правовой статус ГБР – бюро становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задания по предотвращению, выявлению, прекращению, раскрытию и расследованию преступлений, которые относятся к его компетенции. Согласно поправке №320, полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно.
- В Transparency International уже заявили, что измения в Конституцию о НАБУ и ГБР могут привести к неоправданной концентрации власти в руках президента.
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