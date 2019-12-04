НАБУ считает, что аудиозаписи в Telegram – не повод открывать дело против Трубы
Бюро не услышало на записях фактов, которые можно расследовать по коррупционным статьям
Национальное антикорбюро изучило аудиозаписи на телеграм-канале "Трубу прорвало" и не нашло оснований для открытия дела против директора ГБР Романа Трубы.
Об этом сообщает Liga.net, ссылаясь на ответ НАБУ.
"По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было открыто", – говорят в бюро.Важно
По словам представителя НАБУ, во время анализа бюро не нашло фактов, которые можно расследовать по коррупционным статьям.
21 сентября в рабочем кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы нашли аппаратуру для прослушивания, которая была вмонтирована в вентиляционную систему.
Спустя два месяца на канале "Трубу прорвало" наизвестные выложили аудизаписи с голосом, похожим на голос Трубы. В постах утверждается, что Труба обсуждал в т.ч. с главой ОП Андреем Богданом дела по пятому президенту Петру Порошенко.
Кроме того, на канале выложены записи разговоров Трубы о закрытии дела некачественных спальников в ВСУ, остановке обысков на предприятиях бизнесмена Константина Жеваго, пленках судьи Павла Вовка и деле против бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.
Сам директор ГБР Роман Труба сразу же заявил, что аудиозаписи – "фейк и провокация", которые он не будет комментировать.
"Они меня не сломали. Я знал, что они возможны еще намного раньше. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций. Подавать в отставку не буду", – заявил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- НАБУ задерржало соратника главы ГБР Игоря Щербину, которого в Офисе президента назвали "правой руки" Романа Трубы. Он подозревается в получении взятки в 150 тыс. долларов. В сязи с этим Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать законопроект о перезапуске ГБР.
- Сам Труба заявил, что Щербина - его бывший коллега по ГПУ и ни о каких взятках он не слышал.
- Позже САП официально сообщила Щербине о подозрении. Ему инкриминируется мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.