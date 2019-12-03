"Правая рука" Трубы подозревается в получении взятки в 150 тыс. долларов, – Зеленский
Близкий соратник главы ГБР Игорь Щербина обещал закрыть дело за денежное вознаграждение
Сотрудники НАБУ задержали и провели обыски у близкого соратника главы ГБР Игоря Щербины, которого подозревают в получении взятки в размере 150 тыс. долларов. Об этом сообщают Українські новини cо ссылкой на источники в НАБУ, Офисе президента и ГПУ.
Об обысках у Щербина также сообщает и НВ. По данным издания, Щербина пытался "продать" закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тыс. долларов и получил половину суммы в ходе первого этапа. При этом якобы проверяется возможная причастность к этому преступлению непосредственно директора бюро Романа Трубы.
При этом он представлялся руководителем патронажной службы директора ГБР и раздавал визитки с упомянутой должностью. Хотя и не занимает этот пост.Важно
В 2014-2015 годах Щербина занимал должность начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры. При этом Труба был его подчиненным.
Ранее Зеркало недели сообщало, что Щербина является комом Трубы.
В Офисе президента уже отреагировали на инцидент, назвав его "еще одним аргументом в пользу перезагрузки руководства Бюро".
"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются. Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", – заявил президент Владимир Зеленский.
Сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении измения в закон о ГБР. Ранее в законопроект внесли правку об увольнении руководства ведомства.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 декабря, в Раде должны рассмотреть законопроект №2116 об усовершенствовании работы Госбюро расследований.
- Изначально этим проектом уточнялся порядок назначения директора ГБР и его полномочия, но позже в него внесли правку об автоматическом увольнении нынешнего главы бюро Романа Трубы.
- Также проект закона дополнили правкой о № 318 о переводе в ГБР следователей и прокуроров, расследовавших в ГПУ дела Майдана, из-за которой голодала адвокат активистов Майдана Евгения Закревская.