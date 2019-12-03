"Правая рука" Трубы подозревается в получении взятки в 150 тыс. долларов, – Зеленский

Близкий соратник главы ГБР Игорь Щербина обещал закрыть дело за денежное вознаграждение

Сотрудники НАБУ задержали и провели обыски у близкого соратника главы ГБР Игоря Щербины, которого подозревают в получении взятки в размере 150 тыс. долларов. Об этом сообщают Українські новини cо ссылкой на источники в НАБУ, Офисе президента и ГПУ.

Об обысках у Щербина также сообщает и НВ. По данным издания, Щербина пытался "продать" закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тыс. долларов и получил половину суммы в ходе первого этапа. При этом якобы проверяется возможная причастность к этому преступлению непосредственно директора бюро Романа Трубы.

При этом он представлялся руководителем патронажной службы директора ГБР и раздавал визитки с упомянутой должностью. Хотя и не занимает этот пост.

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В 2014-2015 годах Щербина занимал должность начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры. При этом Труба был его подчиненным.

Ранее Зеркало недели сообщало, что Щербина является комом Трубы.

В Офисе президента уже отреагировали на инцидент, назвав его "еще одним аргументом в пользу перезагрузки руководства Бюро".

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются. Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", – заявил президент Владимир Зеленский.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении измения в закон о ГБР. Ранее в законопроект внесли правку об увольнении руководства ведомства.

Как ранее сообщал Фокус: