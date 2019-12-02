ГБР довело до суда не более 1% "коррупционных" дел, – депутат "Голоса"

В основном же Госбюро расследований занимается нарушениями устава в армии

В большинстве дел, которые Госбюро расследований довело до суда, фигурируют лица, которые "самовольно покинули место своей службы".

Об этом в Facebook пишет депутат от "Голоса" Александра Устинова.

По словам Устиновой, ГБР ответило на ее запрос и оказалось, что таких дел – 66,9% от общего количества.

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У ГБР появился свой спецназ

"Работают, так работают, ребят сажают за решетку за то, что они войсковую часть покинули. Для этого точно нужно было такой мощный новый правоохранительный орган создавать", – иронизирует депутат.

По "коррупционным" же статьям процент переданных в суд дел порой не достигает и одной сотой процента, пишет также Устинова.

В остальные же 30% вошли дела по незаконному обращению с оружием, нарушению уставных отношений между военнослужащими, незаконному производству наркотиков, злоупотреблению полномочиями и взаточничеству.

Как ранее сообщал Фокус:

Завтра, 3 декабря, в Раде должны рассмотреть законопроект №2116 об усовершенствовании работы Госбюро расследований.

Изначально этим проектом уточнялся порядок назначения директора ГБР и его полномочия, но позже в него внесли правку об автоматическом увольнении нынешнего главы бюро Романа Трубы.