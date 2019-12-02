ГБР довело до суда не более 1% "коррупционных" дел, – депутат "Голоса"
В основном же Госбюро расследований занимается нарушениями устава в армии
В большинстве дел, которые Госбюро расследований довело до суда, фигурируют лица, которые "самовольно покинули место своей службы".
Об этом в Facebook пишет депутат от "Голоса" Александра Устинова.
По словам Устиновой, ГБР ответило на ее запрос и оказалось, что таких дел – 66,9% от общего количества.Важно
"Работают, так работают, ребят сажают за решетку за то, что они войсковую часть покинули. Для этого точно нужно было такой мощный новый правоохранительный орган создавать", – иронизирует депутат.
По "коррупционным" же статьям процент переданных в суд дел порой не достигает и одной сотой процента, пишет также Устинова.
В остальные же 30% вошли дела по незаконному обращению с оружием, нарушению уставных отношений между военнослужащими, незаконному производству наркотиков, злоупотреблению полномочиями и взаточничеству.
Как ранее сообщал Фокус:
- Завтра, 3 декабря, в Раде должны рассмотреть законопроект №2116 об усовершенствовании работы Госбюро расследований.
- Изначально этим проектом уточнялся порядок назначения директора ГБР и его полномочия, но позже в него внесли правку об автоматическом увольнении нынешнего главы бюро Романа Трубы.
- Также проект закона дополнили правкой о № 318 о переводе в ГБР следователей и прокуроров, расследовавших в ГПУ дела Майдана, из-за которой голодала адвокат активистов Майдана Евгения Закревская.