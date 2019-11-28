Руководство ГБР более года добивалось, чтобы у ведомства появились собственные оперативные подразделения

Первые оперативные сотрудники Управления специального назначения Государственного бюро расследований сегодня, 28 ноября, приняли присягу. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сегодня приняли присягу первые оперативные сотрудники. Для меня, моих заместителей и всех работников это – праздник. Более года мы воевали за то, чтобы у нас были собственные оперативные подразделения. Многие этого не хотели, сопротивлялся этому. Но мы отстояли ГБР, отстояли вас", – сказал директор ГБР Роман Труба.

Заместитель директора ГБР Александр Буряк отметил, что управление специального назначения ГБР – это элитное оперативное подразделение, которое уже стало силой ГБР.

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"В то же время, спецназ – это семья, ведь вы доверяете друг другу самое дорогое – жизнь. Желаю вам во всем полагаться друг на друга и всегда возвращаться домой невредимыми", – добавил он.

Первоначально в законе Украины "О Государственном бюро расследований" отсутствовала должность оперативного сотрудника. Но 16 мая 2019 года Верховная Рада внесла необходимые изменения в закон. После этого началось формирование оперативных подразделений – сейчас конкурсы на занятие должностей находятся на завершающей стадии.

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