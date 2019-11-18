В ГБР создали подразделение для расследования дел Майдана

2019-11-18 16:11:46

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Генпрокуратура передаст в новообразованное подразделение материалы по Евромайдану

В Госбюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Материалы по Майдану в новообразованное подразделение передаст Генпрокуратура.

В бюро напомнили, что 20 ноября 2019 года органы прокуратуры прекращают досудебное расследование по делам Майдана и будут проводить по ним только процессуальное руководство.

После 20 ноября у ГПУ будет три месяца для того, чтобы передать материвалы ГБР.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В ГБР, в свою очередь, также анонсировали создание отдельного подразделения, которое займется "делами Майдана". В это же подразделение интегрируют сотрудников ГПУ, которые работали с Евромайданом, однако для этого еще нужно внести в правки в закон о ГБР.
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