Нам есть разница. Как в Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия Бандеры

Начинается шествие по традиции в парке имени Тараса Шевченко, и после с факелами несколько тысяч человек следуют к Майдану Независимости на вече. Но в этом году организаторы шествия слегка изменили привычный маршрут "огненной" колонны.

Зажечь факелы!

К 6 вечера в парке Шевченко насчитывалось не более 300 человек, почти все представители ВО "Свобода". Собственно они и являются основными организаторами акции.

Ровно в шесть вечера напротив "Красного корпуса" университета Шевченко людей моментально становится больше. Вот она пунктуальность.

Тут же слышны барабаны и голос из громкоговорителя: "Слава Украине".

– Надеюсь про Путина сегодня вспоминать не будут, в печенках уже сидит, – говорит одна из активистов пенсионного возраста

– У нас хватает своего г…на, зачем нам ещё о чужом вспоминать, – тут же отвечает другая националистка

В толпе только и разговоров о новогоднем поздравлении Владимира Зеленского. И когда прозвучало будоражащее "Зажечь факелы!", голос из динамиков прокричал: "Мы украинцы и это наша земля. И нам есть какая разница" – передразнив тем самым президента и его поздравление в новогоднюю ночь.

Колонна с зажженными факелами двинулась, собирая в свои ряды киевлян и гостей столицы. "Героям слава" и "Смерть врагам" сопровождали шествие на протяжении всего пути.

Под ликом Бандеры

Националисты вышли на Крещатик и неожиданно для многих остановились возле здания Киевсовета. Здесь уже активистов встречал сам Степан Бандера, гордо расположившись в виде огромного портрета на стене КГГА.

– А чего они дальше не пойдут?, – удивлялись между собой представители Полиции диалогов.

– Всегда ж до Майдана ходили… Не знаю, времени у них до 9 вечера, может ещё и туда пойдут…

Пока представители порядка недоумевали, лидер "Свободы" Олег Тягнибок взял слово.

– Вчера президент сказал, что нет разницы на каком языке мы говорим, так вот нам есть разница и нам важно, в какой стране мы живем. Нам есть разница, где мы живем в Украине или в Малороссии, нам есть разница какое название у улиц, – прокомментировал главный "свободовец" обращение президента.

– Правильно говорит, мы не как они (русские), мы украинцы другие, – вторили ему активисты.

– Что там Зеленский говорил? Какая разница на каком языке люди говорят? Бред все это, не надо нас с Россией объединять, – говорили "свободовцы".

Помимо этого, активисты стали возмущаться и тому, что движение на одной полосе Крещатика собрались открывать для проезда.

–Тебя как зовут? Я вот, Александр, – начинает свой разговор националист с полицией.

– Руслан, – отвечает коп.

– Вот скажи мне Руслан, мы что не люди, мы ведь стоим тут, а вы машины хотите по дороге пустить.

– Александр я прошу вас просто сдвинуться и дать транспорту проехать, в 7 часов мы должны открыть движение одной полосы…

– Но мы ведь тут стоим…

Это диалог продолжался 10 минут, а после заиграл украинский гимн, который все вокруг стали дружно подпевать.

Факелы потушили. Отдали честь Бандере и принялись расходиться. Шествие уже по традиции прошло мирно и без провокаций.