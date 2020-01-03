В апреле стартует программа мобильности украинской молодежи, – Гончарук

В апреле нынешнего года в Украине вводится в действие программа мобильности молодежи.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба его ведомства.

По его словам, очень многие молодые люди за последние три года не выезжали за пределы своей области. Правительство, как уверяет Гончарук, создает условия, чтобы молодежь была более активной и самостоятельной, так как мобильность способствует развитию экономики страны.

Премьер отметил, что первоначально будет разработана нормативно-правовая база и концепции программы мобильности молодежи, а с апреля 2020 года введут в действие пилотные проекты между несколькими регионами страны.

"Полноценно программа, которая повысит самостоятельность, жизнестойкость и способность молодежи, заработает до конца года", – заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в "Слуге Народа" заявили о потребности реинтеграции молодежи с оккупированных территорий. В частности, разрабатывается законопроект об образовании на оккупированных территориях.