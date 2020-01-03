Зеленский заработал на "95 квартале" почти 5 млн гривен
Президент Владимир Зеленский внес в декларацию почти 5 млн гривен роялти от "Квартала 95".
Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц.
27 декабря 2019 года получил от "Квартала 95" 4 млн 880 тысяч гривен роялти и 104 тысяч гривен компенсации за пользование торговой маркой.
Супруги задекларировали наличными и на депозитах более 630 тысяч долларов, более 100 тысяч евро и более 1,25 млн гривен.
Ро́ялти (англ. royalty) – вид лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация, как правило, денежная, за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 октября Зеленский получил 902 454 гривны дохода от предоставления в аренду имущества иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.
- Супруга победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского Елена выставила на продажу элитную квартиру в аннексированном Крыму.