В Польше провели параллель между культом Бандеры и теорией "русского мира"

Посольство Польши в Украине раскритиковало заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, которая заявила, что каждый народ вправе самостоятельно определять и чествовать своих героев.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Зеленко ранее заявила, что все народы и страны "самостоятельно определяют и чествуют своих героев".

"Трудно поверить, что такие слова могла сказать украинский дипломат", – заявили в посольстве.

Там отметили, что высказывание Зеленко не было представлено в качестве официального заявления украинского МИДа.

"Если пресс-секретарь полагает, что "культ Бандеры или Мельника является внутренним делом Украины, то на каком основании Киев выступает за то, чтобы Россия признала голодомор геноцидом, или против московской теории "русского мира"?" – заявили в польском посольстве.

Зеленко говорила в комментарии УНН, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа – "одно из приоритетных направлений государственной политики Украины". "Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев", – сказала она.

По ее словам, Украина осознает, что "существуют деятели, институты и даже страны, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем были предметом раздора между украинцами и другими народами".

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Израиля в Украине Джоель Лион и посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий осудили КГГА и Львовский облсовет за мероприятия в честь бывшего главы ОУН Степана Бандеры и полковника армии Украинской Народной Республики Андрея Мельника.