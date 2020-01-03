В Раде ответили на заявление Польши и Израиля по Бандере

По мнению Николая Княжицкого, представители этих стран ложно представляют себе деятельность УНР и ОУН

Глава группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий прокомментировал у себя в Facebook совместное заявление послов Польши и Израиля, в котором они осудили проведение в Украине мероприятий в честь бывшего главы ОУН Степана Бандеры и полковника армии Украинской Народной Республики Андрея Мельника.

По мнению народного депутата, Израиль и Польша не совсем корректно сформулировали свое заявление. Он высказал мнение, что представители этих стран ложно представляют себе деятельность УНР и ОУН.

В частности, отметил Княжицкий, дипломаты этих стран выразили обеспокоенность тем, что в Украине чествуют тех, кто "активно пропагандировали этнические чистки", при этом, конкретные фамилии не назывались.

"Какие этнические чистки мог пропагандировать, например министр правительства УНР Иван Липа, который родился в Керчи, а умер в 1923 году в Винниках под Львовом? Ничего подобного не было. Да и позиции Бандеры и Мельника были противоположными. Если кто-то и разжигает антисемитизм и межнациональную рознь, то это Владимир Путин, который вот только что обвинил в антисемитизме весь польский народ", – написал Княжицкий у себя в соцсети.

Украинский депутат настаивает, что "мы по-разному относимся к различным действиям украинских исторических фигур, но всегда будем уважать борцов за свободу Украины".

Нардеп от "Европейской солидарности" также заявил, что украинские активисты, которые чествовали Степана Бандеру 1 января, никак не могут быть антисемитами.

При этом он подчеркнул, что в Украине уровень антисемитизма значительно ниже, чем в Польше. К тому же украинцы считают поляков самыми близкими друзьями из всех народов.

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