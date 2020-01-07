В Офисе президента рассказали, о чем говорили Зеленский и Помпео

Во время телефонного разговора президент Владимир Зеленский проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о планах правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский подробно рассказал Помпео о результатах нормандской встречи. В свою очередь, Помпео подчеркнул важность таких недавних событий, как освобождение пленных и подписание важного контракта для транзита газа в Европу.

Стороны также обсудили эскалацию ситуации на Ближнем Востоке после того, как были коалиционный силы в Ираке и нападения на посольство США в Багдаде.

"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", – говорится в сообщении.

Особую благодарность президент выразил президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за предоставление финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны Украины.

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