Помпео поблагодарил Зеленского. Госсекретарь и президент провели телефонный разговор

Стороны обсудили перенос визита Майка Помпео в Украину

Глава Госдепартамента США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Во время разговора стороны обсудили перенос визита Помпео в Украину.

"Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и Госсекретарь поблагодарил за осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде", – говорится в сообщении.

Также во время разговора с президентом Помпео подчеркнул решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США и подтвердил долгосрочное стратегическое партнерство между двумя странами.

Поездка госсекретаря США в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр была отложена из-за обострившейся ситуации в Ираке. В канун Нового года несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде.

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