Трамп обещает удары по 52 целям в Иране. США готовятся к ответу Ирана

Администрация Трампа предупредила членов Конгресса о том, что Иран, как ожидается, нанесет ответный удар по США "в течение нескольких недель"

Президент США Дональд Трамп обещает "быстрые и сильные удары" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Пусть это послужит предупреждением, что, если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хотят каких-либо угроз", – заявил Трамп.

CNN сообщает, что администрация Трампа предупредила членов Конгресса о том, что Иран, как ожидается, нанесет ответный удар по США "в течение нескольких недель".

Спецслужбы не могут оценить, может ли Иран готовить какие-то ответные удары в ближайшие несколько дней.

Министерство национальной безопасности также выпустило предупреждение о возможной атаке со стороны Ирана, включая возможные киберугрозы.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате военного удара США. В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что любые акты мести могут стать угрозой для стабильности на Ближнем Востоке и глобальной безопасности.