"Путин будет очень опасен": у Великобритании есть три года на подготовку к войне, — Уокер

Британский главком подчеркнул, что вне зависимости от того, как закончится война в Украине, Москва захочет отомстить Западу за оказанную военную помощь Киеву.

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Новый глава британской армии генерал Роланд Уокер 24 июля заявил, что страна должна быть готова к возможной войне через три года. В своей первой речи на этом посту он предупредил о ряде глобальных угроз в мире, который становится "все более нестабильным", передает телеканал Sky News.

Британский военачальник подчеркнул, что война не является неизбежной и у армии есть достаточно времени, чтобы подготовиться и избежать конфликта. В то же время Уокер убежден, что опасность исходит со стороны так называемой "оси беспорядка", включающей разгневанную Россию, Китай и Иран.

Отдельно он упомянул руководство РФ и, в частности, президента Владимира Путина, который, по словам генерала, будет "очень и очень опасным". Дело в том, что вне зависимости от того, как закончится российско-украинская война, Москва захочет отомстить Западу за поддержку Украины.

"Неважно, чем все закончится. Я думаю, что Россия выйдет из конфликта, возможно, более слабой или же абсолютно ослабленной, но все еще очень, очень опасной и желающей в какой-то форме отомстить за то, что мы сделали, чтобы помочь Украине", — заявил Уокер.

"Суть в том, что если вы считаете, что они пришли в упадок, они с ревом вернутся, чтобы отомстить", — добавил генерал.

Что касается других угроз, то, по мнению Уокера, Китай будет нацелен на Тайвань с намерением вернуть его себе, а Иран, вероятно, будет стремиться создать ядерное оружие.

Исходя из этого, главная задача британской армии — удвоение боевой мощи к 2027 году и утроение ее к концу десятилетия. И хотя Уокер не призвал к дополнительному финансированию армии, он считает, что британскую армию необходимо быстро модернизировать, сосредоточившись на таких технологиях, как искусственный интеллект.

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Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британскому изданию The Guardian рассказал, что Россия на поле боя имеет численное преимущество в живой силе и технике. Когда дело доходит до техники, отметил военачальник, соотношение один к двум или трем в их пользу.