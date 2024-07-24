Продолжают бесконечные атаки: ВС РФ продвинулись на Донбассе, — ISW (карты)

Как отмечают американские аналитики, россияне возымели незначительный успех в районах Северска, Авдеевки и недалеко от Донецка.

Related video

Цель российских оккупантов остается неизменной: захват всей Донецкой и Луганской областей, уже оккупированных частично. И ситуация на этих участках фронта постоянно меняется. В Харьковской области ВС РФ стараются оттеснить ВСУ от границы и от Белгородской области, где уже образовалась "санитарная" зона из-за бесконечных обстрелов. В Институте изучения войны (ISW) изучили театр военных действий и предоставили обновленные карты.

Восток Украины. Операция № 1 – Харьковская область

ВС РФ не теряют надежды приблизиться к Харькову на расстояние досягаемости ствольной артиллерии. На этом участке фронта продолжаются локальные наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова 22 и 23 июля.

Война в Украине: карта военных действий Фото: ISW

РосСМИ утверждают, что ВС РФ удалось полностью вытеснить украинские силы из Глубокого к северу от Харькова. Но аналитики ISW пока не обнаружили визуальных доказательств, подтверждающих, что российские силы контролируют все Глубокое.

Российские военкоры также утверждают, что Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли удар объемно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-1500 по украинским силам вблизи Борщовой, к северу от Харькова и к югу от Глубокого.

Ситуация в Харьковской области Фото: ISW

Позиционные бои продолжались в районе Глубокого и Волчанска. Представитель украинской Харьковской областной группы войск полковник Виталий Саранцев заявил 23 июля, что российские войска концентрируют свои основные усилия в районе Глубокого и Волчанска и что российские войска продолжают перегруппировку для проведения наступлений, но не готовятся к новой наступательной операции.

Операция №2 – Луганская область

Здесь цель РФ: захватить оставшуюся часть Луганской области и продвинуться на запад в восточную часть Харьковской области и северную часть Донецкой области.

Продолжаются наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 23 июля, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские блогеры заявили, что российские войска недавно захватили позиции на северо-западной окраине Синьковки (северо-восток от Купянска), но опровергли заявления о том, что российские войска действуют в центральной части Синьковки.

Ситуация в Луганской области Фото: ISW

Также россияне сообщали о том, что ВС РФ продвинулись почти на 800 метров в Песчаном на юго-востоке от Купянска и сообщали о локальных успехах к юго-востоку от Купянска к западу от Сватово и к юго-западу от Кременной в Серебрянском лесу.

Операция №3 – Донецкая область

Поставив цель захватить всю Донецкую область, ВС РФ продвинулись в районе Северска, продолжая бесконечные атаки.

Командир украинского батальона, действующий в направлении Северска, заявил 22 июля, что российские и украинские войска используют больше беспилотников и меньше артиллерии в этом районе, но украинские войска в настоящее время имеют преимущество. По его словам, ВС РФ также используют крупные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) примерно в 10 километрах от линии фронта и активируют их, когда российские войска проводят атаки, чтобы помешать украинским дронам.

Ситуация в Донецкой области Фото: ISW

Продолжаются попытки российских войск наступать в районе Часового Яра, но подтвержденных успехов они не добились. Российские военкоры сообщают о неких успехах к северу от этого населенного пункта, но аналитики ISW не видят этому подтверждения.

Представитель украинской группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин 23 июля заявил, что в районе Часов Яра действуют подразделения российской 132-й мотострелковой бригады и сообщил, что российские войска планируют усилить подразделения, действующие на этом направлении подразделениями двух дополнительных неуказанных бригад.

Ситуация у Часового яра Фото: ISW

Продолжаются бои у Торецка и поселка Нью-Йорк. И есть продвижение ВС РФ к западу у Авдеевки, как результат бесконечных наступательных операций.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов заявил 23 июля, что российские войска продвинулись до шести километров за последнюю неделю в направлении Мирноград-Покровск к северо-западу от Авдеевки и отметил, что российские войска находятся в 14 километрах от Мирнограда, что соответствует оценке ISW российских наступлений в этом районе.

По словам Бутусова, ВСУ находятся здесь в "критически сложной ситуации". Но украинским военным 23 июля удалось сбить российский штурмовик Су-25 в районе Покровска.

Российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжающихся российских наступательных операций к западу и юго-западу от Донецка 23 июля. Бои продолжаются в Красногоровке. Украинский источник опубликовал кадры 22 июля, на которых видно, как украинские войска отражают часть, как сообщается, грубо усиленной российской механизированной атаки численностью в роту в неуказанном месте на донецком направлении в неуказанную дату. Российские блогеры утверждают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Водяного (к юго-западу от Донецка) и продвинулись до 3,1 километра к юго-западу от Донецка.

Также они утверждают, что ВС РФ наступают в направлении Макаровки и Благодатного в районе границы Донецкой и Запорожской областей. А в Минобороны РФ заявили, что российские войска используют багги и мотоциклы для атаки украинских позиций возле Урожайного к югу от Большой Новоселки.

"Южная ось". Запорожская и Херсонская области

Позиционные бои продолжались 22 и 23 июля в районе Работино, Вербового и Малой Токмачки в Запорожской области.

Также были боестолкновения на левобережье Херсонской области, однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Ситуация на юге Украины Фото: ISW

Российские блогеры жаловались, что бои продолжаются на островах на Днепре и украинские дроны представляют значительную угрозу для российских войск в этом районе.

Оккупированный Крым

Российские источники утверждают, что украинские силы атаковали оккупированный Крым в ночь с 22 на 23 июля. Министерство обороны России сообщило, что российские силы уничтожили 21 украинский беспилотник над оккупированным Крымом и Черным морем, а также было уничтожено 15 украинских беспилотников вблизи оккупированного Севастополя.

Российское оппозиционное издание Astra сообщило, что украинский беспилотник нанес удар по радиостанции Главного управления Генерального штаба России (ГРУ) вблизи Севастополя, хотя ISW не может подтвердить это сообщение.

Напомним, 23 июля стало известно, что группировка сил и средств Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины нанесли существенные повреждения российскому парому "Славянин". По парому ударили в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. Порт расположен на косе Чушка в Керченском проливе.