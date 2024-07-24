Продовжують нескінченні атаки: ЗС РФ просунулися на Донбасі, — ISW (карти)

Як зазначають американські аналітики, росіяни здобули незначний успіх у районах Сіверська, Авдіївки та неподалік Донецька.

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Мета російських окупантів залишається незмінною: захоплення всієї Донецької та Луганської областей, уже окупованих частково. І ситуація на цих ділянках фронту постійно змінюється. У Харківській області ЗС РФ намагаються відтіснити ЗСУ від кордону і від Бєлгородської області, де вже утворилася "санітарна" зона через нескінченні обстріли. В Інституті вивчення війни (ISW) вивчили театр військових дій і надали оновлені карти.

Схід України. Операція № 1 — Харківська область

ЗС РФ не втрачають надії наблизитися до Харкова на відстань досяжності ствольної артилерії. На цій ділянці фронту тривають локальні наступальні операції на північ і північний схід від Харкова 22 і 23 липня.

Війна в Україні: карта військових дій Фото: ISW

РосЗМІ стверджують, що ЗС РФ вдалося повністю витіснити українські сили з Глибокого на північ від Харкова. Але аналітики ISW поки що не виявили візуальних доказів, які б підтверджували, що російські сили контролюють усе Глибоке.

Російські воєнкори також стверджують, що Повітряно-космічні сили Росії (ПКС) завдали удару об'ємно-детонуючою авіабомбою ОДАБ-1500 по українським силам поблизу Борщової, на північ від Харкова і на південь від Глибокого.

Ситуація в Харківській області Фото: ISW

Позиційні бої тривали в районі Глибокого і Вовчанська. Представник української Харківської обласної групи військ полковник Віталій Саранцев заявив 23 липня, що російські війська концентрують свої основні зусилля в районі Глибокого і Вовчанська і що російські війська продовжують перегрупування для проведення наступів, але не готуються до нової наступальної операції.

Операція №2 — Луганська область

Тут мета РФ: захопити решту Луганської області та просунутися на захід у східну частину Харківської області та північну частину Донецької області.

Тривають наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна 23 липня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські блогери заявили, що російські війська нещодавно захопили позиції на північно-західній околиці Синьківки (північний схід від Куп'янська), але спростували заяви про те, що російські війська діють у центральній частині Синьківки.

Ситуація в Луганській області Фото: ISW

Також росіяни повідомляли про те, що ЗС РФ просунулися майже на 800 метрів у Піщаному на південному сході від Куп'янська, і повідомляли про локальні успіхи на південний схід від Куп'янська, на захід від Сватове і на південний захід від Кремінної в Серебрянському лісі.

Операція №3 — Донецька область

Поставивши за мету захопити всю Донецьку область, ЗС РФ просунулися в районі Сіверська, продовжуючи нескінченні атаки.

Командир українського батальйону, що діє в напрямку Сіверська, заявив 22 липня, що російські та українські війська використовують більше безпілотників і менше артилерії в цьому районі, але українські війська наразі мають перевагу. За його словами, ЗС РФ також використовують великі системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) приблизно за 10 кілометрів від лінії фронту й активують їх, коли російські війська проводять атаки, щоб перешкодити українським дронам.

Ситуація в Донецькій області Фото: ISW

Тривають спроби російських військ наступати в районі Часового Яру, але підтверджених успіхів вони не досягли. Російські воєнкори повідомляють про якісь успіхи на північ від цього населеного пункту, але аналітики ISW не бачать цьому підтвердження.

Представник українського угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 23 липня заявив, що в районі Часів Яру діють підрозділи російської 132-ї мотострілецької бригади, і повідомив, що російські війська планують посилити підрозділи, які діють на цьому напрямку, підрозділами двох додаткових невказаних бригад.

Ситуація біля Часового яру Фото: ISW

Тривають бої біля Торецька і селища Нью-Йорк. І є просування ЗС РФ на захід біля Авдіївки, як результат нескінченних наступальних операцій.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов заявив 23 липня, що російські війська просунулися до шести кілометрів за останній тиждень у напрямку Мирноград-Покровськ на північний захід від Авдіївки, і зазначив, що російські війська перебувають за 14 кілометрів від Мирнограда, що відповідає оцінці ISW російських наступів у цьому районі.

За словами Бутусова, ЗСУ перебувають тут у "критично складній ситуації". Але українським військовим 23 липня вдалося збити російський штурмовик Су-25 у районі Покровська.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька на тлі тривалих російських наступальних операцій на захід і південний захід від Донецька 23 липня. Бої точаться у Красногорівці. Українське джерело опублікувало кадри 22 липня, на яких видно, як українські війська відбивають частину, як повідомляється, грубо посиленої російської механізованої атаки чисельністю в роту в незазначеному місці на донецькому напрямку в незазначену дату. Російські блогери стверджують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Водяного (на південний захід від Донецька) і просунулися до 3,1 кілометра на південний захід від Донецька.

Також вони стверджують, що ЗС РФ наступають у напрямку Макарівки і Благодатного в районі кордону Донецької та Запорізької областей. А в Міноборони РФ заявили, що російські війська використовують баггі та мотоцикли для атаки українських позицій біля Урожайного на південь від Великої Новосілки.

"Південна вісь". Запорізька та Херсонська області

Позиційні бої тривали 22 і 23 липня в районі Работиного, Вербового і Малої Токмачки в Запорізькій області.

Також були бойові зіткнення на лівобережжі Херсонської області, проте жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Ситуація на півдні України Фото: ISW

Російські блогери скаржилися, що бої тривають на островах на Дніпрі й українські дрони становлять значну загрозу для російських військ у цьому районі.

Окупований Крим

Російські джерела стверджують, що українські сили атакували окупований Крим у ніч з 22 на 23 липня. Міністерство оборони Росії повідомило, що російські сили знищили 21 український безпілотник над окупованим Кримом і Чорним морем, а також було знищено 15 українських безпілотників поблизу окупованого Севастополя.

Російське опозиційне видання Astra повідомило, що український безпілотник завдав удару по радіостанції Головного управління Генерального штабу Росії (ГРУ) поблизу Севастополя, хоча ISW не може підтвердити це повідомлення.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що угруповання сил і засобів Військово-Морських сил Збройних сил України завдали істотних ушкоджень російському порому "Славянин". По порому вдарили в порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. Порт розташований на косі Чушка в Керченській протоці.