В Иране назначили преемника убитого Сулеймани

Духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи назвал бригадного генерала Эсмаила Каани выдающимся командующим

Духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи назначил преемника генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани. Объявляя об этом решении, аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что задачи подразделения "останутся неизменными".

Хаменеи назвал Каани выдающимся командующим и выразил уверенность в успехе его работы.

"Передаю командование силами Аль-Кудс бригадному генералу Эсмаилу Каани, который входит в число выдающихся командующих Корпусом стражей исламской революции во время священной обороны", – говорится в указе.

Напомним, в Багдаде во время ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и глава одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

4 ракеты американцы выпустили по аэропорту Багдада, каждая попала в одну из целей: в здание, используемое коалицией под контролем США, во взлетную полосу для военных, в иракский центр по борьбе с терроризмом и в дорогу около аэропорта.

Как ранее сообщал Фокус:

31 декабря 2019 года сотни жителей Ирака штурмовали американское посольство. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения Хезболла, в результате которого погибло около 30 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.

Госсекретарь США Майк Помпео отложил на более поздний срок турне, во время которого в начале января он собирался посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Причиной стали беспорядки в Ираке.

Экс-вице-президент Джо Байден раскритиковал операцию США, во время которой в Багдаде был убит иранский генерал Кассем Сулеймани, заявивив, что президент США Дональд Трамп забросил динамит в пороховую бочку.