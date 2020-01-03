Байден об убийстве Сулеймани: Трамп бросил динамит в ящик с порохом

По словам Байдена, ни один американец не станет оплакивать смерть Сулеймани, потому что тот совершил преступления против американских военных и "тысяч невинных людей по всему региону".

Экс-вице-президент Джо Байден раскритиковал операцию США, во время которой в Багдаде был убит иранский генерал Кассем Сулеймани.

Об этом Байден написал в Twitter.

"Президент Трамп только что забросил динамит в пороховую бочку, и он обязан объяснить американскому народу стратегию и план обеспечения безопасности наших военнослужащих, сотрудников посольств, наших граждан и наших интересов как внутри страны, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", – заявил Байден.

По его словам, ни один американец не станет оплакивать смерть Сулеймани, потому что тот совершил преступления против американских военных и "тысяч невинных людей по всему региону".

"Он поддерживал террор и сеял хаос. Все это не отменяет того факта, что этот шаг – очень большая эскалация в и без того опасном регионе", – сказал Байден, добавив, что Иран наверняка ответит на убийство Сулеймани.

Напомним, в Багдаде во время ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и глава одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

4 ракеты американцы выпустили по аэропорту Багдада, каждая попала в одну из целей: в здание, используемое коалицией под контролем США, во взлетную полосу для военных, в иракский центр по борьбе с терроризмом и в дорогу около аэропорта.

Как ранее сообщал Фокус:

31 декабря 2019 года сотни жителей Ирака штурмовали американское посольство. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения Хезболла, в результате которого погибло около 30 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.

Госсекретарь США Майк Помпео отложил на более поздний срок турне, во время которого в начале января он собирался посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Причиной стали беспорядки в Ираке.