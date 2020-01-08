МИД вызвал посла Польши после критики деятелей УНР и ОУН

Министерство иностранных дел Украины в среду, 8 января, вызвало посла Польши Бартоша Цихоцкого после того, как Польша и Израиль выступили с совместным заявлением, в котором осудили проведение в Украине мероприятий в честь бывших лидеров ОУН Степана Бандеры и Андрея Мельника.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.

"8 января в МИД Украины был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий. Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики", – говорится в сообщении.

Было указано, что Украина и Польша договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне. Также была достигнута договоренность о конкретных шагах в этом направлении.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Израиля в Украине Джоель Лион и посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий осудили КГГА и Львовский облсовет за мероприятия в честь бывшего главы ОУН Степана Бандеры и полковника армии Украинской Народной Республики Андрея Мельника.