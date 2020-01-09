Зеленский и Трамп примут участие в форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в международном экономическом форуме, который каждый год проходит в швейцарском Давосе.

Об этом написала в Facebook исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, которая также зарегистрировалась на форум.

Среди участников форума из Украины зарегистрированы также Виктор Пинчук, Вадим Новинский, глава ДТЭК Максим Тимченко, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По ее данным, из Украины зарегистрировалось 6 участников, из России - 66, включая олигарха Олега Дерипаска.

Ожидается, что в этом году на форум приедет президент США Дональд Трамп, который в прошлом году его проигнорировал.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем, этот визит за пределы США станет первым для Трампа после объявления ему импичмента и после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, пишет УНИАН.

В этом году форум в Давосе состоится 21-24 января

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году темой экономического форума стала "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".