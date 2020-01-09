"За Родину-мать, детей и семью". Ломаченко поделился видео о православном духе и спецназе РФ

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал у себя в Instagram видео о силе "православного духа".

Видеоряд всего ролика составлен из нарезки учений российского спецназа, а в конце авторы видео благодарят за помощь в съемках "Вежливых людей".

Фоном на видео диктор объясняет, что "православный – не означает, что слабый", ведь "речь не о мышцых, что в прессе и бицухе, а о вере и сильном в ней духе".

Судя по водяному знаку, видео сделали в Корсунской пустыни, которая находится в РФ, под Воронежем.

Читайте также: Лопес пообещал снести Ломаченко в ринге

Отрезок, который опубликовал Ломаченко, начинается с 1:58.

На YouTube-канале пустыни есть и другие видео на богословскую тематику. Попутно в видео прославляются российские военные и их военные операции.

Например, лейтмотив следующего видео – месть "за пацанов". Стоит отметить, что в ролике видно кадры, предположительно снятые на Востоке (судя по флоре и красному песку).

Ломаченко – чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе.

Ранее он говорил, что по-прежнему поддерживает дружеские отношения с российскими боксерами, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию.

"Я не могу разрывать отношения с друзьями из-за дележки наверху. Но, по правде говоря, это не мое дело. Я не хочу влезать в это", – говорил он в интервью BBC News.

Как ранее сообщал Фокус:

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко станет послом Олимпиады-2020 в Токио.

Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).