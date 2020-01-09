The New York Times опубликовало видео возможного попадания ракеты в украинский боинг

В сети появилось видео, на котором зафиксировано возможное попадание ракеты Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" возле Тегерана. Первоначально видео опубликовали в Telegram-канале PS752.

"Видеоматериал, который я получил от источника - в тот момент, когда ракета попала в рейс PS752. Я пока не могу проверить видео! Но, пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете что-нибудь. Я связался с человеком, который отправил это видео, чтобы узнать, могу ли я получить версию видео, в которой есть метаданные или, по крайней мере, показать ее в том же месте... PS752", - говорится в подписи к видео.

Позже в Telegram-канале появилось сообщение, что The New York Times опубликует полную версию видео. Вскоре такая публикация появилась на сайте американской газеты.

"Видео, проверенное The New York Times, кажется показывает, что иранская ракета попала в самолет над Парадом недалеко от аэропорта Тегерана, района, где украинский авиалайнер прекратил передачу своего сигнала, прежде чем он упал в среду", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что небольшой взрыв произошел после попадания ракеты, но самолет не взорвался. Он продолжал полет в течение нескольких минут и повернул обратно к аэропорту. The New York Times сообщает, что другие видео показывают, что он летел в сторону аэропорта, прежде чем взорвался и разбился.

Bellingcat также сообщает, что видео было записано в районе падения самолета.

Напомним, ряд американских СМИ со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Пентагона сообщил, что самолет был случай сбит иранской зенитной ракетной системой. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что не верит, что причиной крушения самолета стали технические неполадки. Он отметил, что самолет летел в опасной зоне и "кто-то мог ошибиться с другой стороны".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал более жесткое заявление. Он заявил, что "у нас есть разведывательная информация из многих источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку, которая указывает на то, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Трюдо отметил, что поражение самолета могло произойти непреднамеренно.

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде в свою очередь отвергает эту версию. Он заявил, что если бы ракета попала в самолет, он бы рухнул в свободном падении, а пилоты не пытались его вернуть в аэропорт.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В Украине создан оперативный штаб в связи с катастрофой. В Иран уже прибыла поисково-спасательная группа в составе 45 человек.