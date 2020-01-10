Зеленский и Пристайко получили от США "важные данные" по крушению Boeing 737, – МИД

Украина получила от США важные данные по делу крушения украинского боинга в Иране.

Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Вместе с президентом Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительниецй посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные", - пишет Пристайко.

По его словам, эти данные в ближайшее время будут обработаны украинскими специалистами.

Также Пристайко добавил, что в 15:00 ожидается телефонный разговор Зеленского с госсекретарем США Майклом Помпео.

Сегодня Зеленский впервые после заявлений Трампа, Трюдо и Джонсона записал обращение к украинцам, в котором заявил, что доказательст поражения боинга ракетой пока нет.

Тем не менее, украинская сторона по-прежнему рассматривает эту версию развития событий.

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.