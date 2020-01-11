Путин и Меркель: транзит газа через Украину важен, однако "Северный поток-2" нужно достроить

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что договоренности с Украиной о транзите газа носят взаимовыгодный и сбалансированный характер и для России, и для Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе переговоров мы также затронули вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины. Было отмечено важное значение достигнутых 1 декабря договоренностей между "Газпромом" и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", – заявил Путин.

Кроме того, по его словам, Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку проекта "Северный поток – 2", передает ТАСС.

"В активе России и Германии – целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики. Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку известного всем проекта "Северный поток – 2", – сказал он.

"Мы говорили, конечно же, о проекте "Северный поток". Он посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", – заявила Меркель.

По словам Путина, Россия, безусловно, сможет построить "Северный поток-2" без привлечения иностранных партнеров, однако есть вопрос в сроках.

"Мы сможем достроить его без помощи иностранных партнеров. Вопрос сроков единственный, который встает в этой связи. Окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего работа будет завершена и газопровод заработает", – заявил президент РФ.

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