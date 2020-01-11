Путин и Меркель: транзит газа через Украину важен, однако "Северный поток-2" нужно достроить

Путин ценит поддержку Германии в строительстве "Северного потока-2"

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что договоренности с Украиной о транзите газа носят взаимовыгодный и сбалансированный характер и для России, и для Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе переговоров мы также затронули вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины. Было отмечено важное значение достигнутых 1 декабря договоренностей между "Газпромом" и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", – заявил Путин.

Кроме того, по его словам, Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку проекта "Северный поток – 2", передает ТАСС.

"В активе России и Германии – целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики. Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку известного всем проекта "Северный поток – 2", – сказал он.

"Мы говорили, конечно же, о проекте "Северный поток". Он посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", – заявила Меркель.

По словам Путина, Россия, безусловно, сможет построить "Северный поток-2" без привлечения иностранных партнеров, однако есть вопрос в сроках.

"Мы сможем достроить его без помощи иностранных партнеров. Вопрос сроков единственный, который встает в этой связи. Окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего работа будет завершена и газопровод заработает", – заявил президент РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2". Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.

Судна компании-подрядчика "Северного потока-2" Аllseas досрочно прекратили работы по строительству трубопровода.

В РФ, в то же время, отвечали, что уже придумали, как закончить строительство газопровода в обходу Украины – для этого можно использовать судно "Академик Черский".

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что "Северный поток-2" не удастся запустить до конца 2020 года.