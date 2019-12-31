Коболев считает, что РФ не сможет запустить "Северный поток-2" в 2020 году
2019-12-31 17:13:55
Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что сейчас невозможно назвать новые сроки ввода газопровода
Запуск российского газопровода Северный поток-2 в 2020 году вряд ли состоится.
Такие сомнения выразил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, пишет Левый берег.
По его словам, Россия в настоящее время не имеет судна, которое смогло бы достроить газопровод.
"Я ожидаю, что в следующем году ввести "Северный поток-2" в эксплуатацию не удастся. Мне сложно комментировать технологический прогресс Российской Федерации, но по информации, которой я владею, Россия сейчас не имеет судна, которое могло бы достроить "Северный поток-2"", – сказал Коболев.
В связи с этим он считает, что транзит газа через украинскую ГТС превысит минимально гарантированный контрактом объем в 65 млрд кубов газа.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас невозможно назвать новые сроки ввода газопровода "Северного потока-2" в эксплуатацию. Об этом сообщает РБК.
"Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли", – отметил он.
Песков отказался отвечать на вопрос о возможных взысканиях за неустойку в отношении фирмы Allseas.
"Это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичны", – подчеркнул Песков.
Тем не менее Песков выразил уверенность, что проект будет завершен.
Как ранее сообщал Фокус:
- В России заявили, что уже построили большую часть газопровода "Северный поток-2".
- 12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".
- Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2". Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.
- Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.
- "Северный поток-2" теоретически может достроить судно "Академик Черский", но для начала работ его еще необходимо подготовить. Об этом заявил минист энергетики РФ Александр Новак.