Дальнейшее строительство "Северный поток-2" существенно осложняется, – аналитики
2019-12-22 10:57:00
Проблемы возникли из-за отказа швейцарской компании участвовать в проекте
Для России дальнейшая прокладка трубопровода "Северный поток-2" будет достаточно проблемной, после того как швейцарская компания Allseas прекратила работы из-за санкций США. Об этом сообщает S&P Global Platts Analytics.
Теперь "Северный поток-2" будет вынужден искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения строительства участка трубы в датских водах.
"Хотя наиболее сложные части Северного потока-2 были заложены на глубине около 200 метров, остаток участка в датских водах на глубине 90 метров остается сложным", – сообщают аналитики.
Российские компании используют для строительства трубопровода суда-трубоукладчики, такие как "Дефендер". Теперь же для завершения строительства РФ придется использовать судно "Фортуна", которое способно укладывать лишь 1 км трубопровода в день.
Еще одной проблемой является то, что в водах Дании разрешается использовать суда только с динамическим позиционированием, которое было у судов компании Allseas, но которого нет у "Фортуны".
Российское судно, имеющее динамическое позиционирование, "Академик Черский", может быть использовано, но оно сейчас находится на Дальнем Востоке России, и путь к датским водам займет у него около двух месяцев.
Как ранее сообщал Фокус:
- В России заявили, что уже построили большую часть газопровода "Северный поток-2".
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" несет угрозу стабильности в регионе.
- 12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".
- Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2". Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.
- Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.