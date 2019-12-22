Дальнейшее строительство "Северный поток-2" существенно осложняется, – аналитики

Проблемы возникли из-за отказа швейцарской компании участвовать в проекте

Для России дальнейшая прокладка трубопровода "Северный поток-2" будет достаточно проблемной, после того как швейцарская компания Allseas прекратила работы из-за санкций США. Об этом сообщает S&P Global Platts Analytics.

Теперь "Северный поток-2" будет вынужден искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения строительства участка трубы в датских водах.

"Хотя наиболее сложные части Северного потока-2 были заложены на глубине около 200 метров, остаток участка в датских водах на глубине 90 метров остается сложным", – сообщают аналитики.

Российские компании используют для строительства трубопровода суда-трубоукладчики, такие как "Дефендер". Теперь же для завершения строительства РФ придется использовать судно "Фортуна", которое способно укладывать лишь 1 км трубопровода в день.

Еще одной проблемой является то, что в водах Дании разрешается использовать суда только с динамическим позиционированием, которое было у судов компании Allseas, но которого нет у "Фортуны".

Российское судно, имеющее динамическое позиционирование, "Академик Черский", может быть использовано, но оно сейчас находится на Дальнем Востоке России, и путь к датским водам займет у него около двух месяцев.

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